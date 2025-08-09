Feira de Gastronomia distinguida como Evento do Ano 2024

A Feira de Gastronomia do Atlântico, integrada nas Festas da Praia da Vitória, foi distinguida como Evento do Ano 2024 pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), numa distinção que reconhece a excelência, a consistência e o contributo do certame para a valorização dos vinhos e da cultura gastronómica da região.



A presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, destaca que esta distinção representa o reconhecimento de um trabalho de continuidade e aposta estratégica ao longo dos anos.



“Para nós é uma enorme satisfação poder ver que o trabalho de muitos anos é reconhecido pela Associação dos Municípios Portugueses dos vinhos, que propôs este galardão e foi devidamente aceite e entregue ao município. Nos últimos 4 anos tentamos sempre que esta feira pudesse continuar tão conceituada como tem sido desde a sua origem”, disse em declarações ao Açoriano Oriental.



De acordo com a edil praiense o galardão vem também reforçar a parceria institucional com a AMPV, que tem sido fundamental para a promoção e valorização dos vinhos produzidos na região. “A parceria que o município tem vindo a manter com a Associação dos Municípios Portugueses dos vinhos é uma realidade que nós pretendemos manter até porque também nos dá a oportunidade de termos melhores parcerias na defesa daqueles que são os nossos vinhos regionais principalmente, aqueles que são produzidos na Ilha Terceira e, em especial, no conselho da Praia da Vitória”, afirmou.



Ao longo de mais de duas décadas, a Feira de Gastronomia do Atlântico tem-se afirmado como um dos maiores e mais relevantes eventos do género nos Açores, sendo uma montra privilegiada para a gastronomia regional, os vinhos locais e a cultura do arquipélago, trazendo à Praia da Vitória visitantes de todo o país e do estrangeiro.



A autarca recorda que, após a interrupção provocada pela pandemia, foi desafiante reconquistar o público e garantir a participação dos restaurantes. Ainda assim, sublinha que o certame tem vindo a recuperar o seu dinamismo, com um feedback muito positivo por parte dos expositores, que consideram a feira uma oportunidade valiosa para divulgar o seu trabalho e afirmar a qualidade da gastronomia local.



Outro pilar fundamental para o sucesso da Feira tem sido a colaboração com a Escola Profissional da Praia da Vitória (EPPV), cuja participação tem contribuído para manter os elevados padrões de organização. “A escola profissional está devidamente munida de pessoas que conseguem assumir esse papel de enorme importância”, realçou Vânia Ferreira.



A distinção da Feira de Gastronomia do Atlântico como Evento do Ano 2024 reforça o estatuto do certame enquanto projeto consolidado, essencial para a afirmação da Praia da Vitória no panorama enogastronómico regional e nacional.

