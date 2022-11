Inaugurado Complexe Sportif Pedro Pauleta em Nozay

De acordo com nota de imprensa, o agora denominado Complexe Sportif Pedro Pauleta conta com dois campos sintéticos de futebol 11 e dois campos de relva natural, um de futebol 7 e um de futebol 11, e será utilizado por cerca de 650 praticantes, maioritariamente do Football Club de Marcousis Nozay la Ville du Bois Villejust (FCMNVBV).





Após a inauguração, teve lugar uma sessão de autógrafos junto dos fãs do 'Ciclone dos Açores'. Um momento de união entre o camisola 9 e os fãs parisienses.





O ex-internacional português mostrou-se muito honrado por ver um complexo desportivo com o seu nome e deixou a promessa de regressar a Nozay, com o desejo de fazer golos no novo relvado.





Durante a sua estadia em França, Pedro Pauleta foi ainda homenageado com a Medalha de Ouro da cidade de Nozay, pelo presidente da Câmara Municipal, Diddier Perrier.