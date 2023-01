Inaugurada requalificação da ‘Quinta do Seminário’ na Lagoa

Foi inaugurada no sábado, dia 21 de janeiro, a obra de requalificação da Quinta de Santa Casa da Misericórdia de Santo António, no concelho da Lagoa. O espaço, também conhecido como “Quinta do Seminário”, fica situado na freguesia de Santa Cruz.

Segundo nota da Câmara Municipal da Lagoa (CML), as obras, agora concluídas, incluíram a recuperação de um antigo estábulo, convertido numa zona de criação de animais e para lazer, bem como foram recuperadas as estufas de ananases existentes. Além disso, a quinta contém várias terras de cultivo de legumes e outros vegetais e um pomar com árvores de fruto.

Na zona da quinta irá, também, nascer o novo Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão da Santa Casa da Misericórdia de Santo António de Lagoa – Açores, cuja primeira pedra será lançada este ano.

Citada pela nota de imprensa, a presidente da CML, Cristina Calisto afirmou que a quinta da Santa Casa da Misericórdia de Santo António “trata-se de uma importante área complementar que permitirá encontros intergeracionais e garantirá o abastecimento das várias valências que esta instituição gere”. Cristina Calisto acrescentou que “estas obras de requalificação da quinta da Santa Casa da Misericórdia vieram melhorar uma zona com grande significado e história para as gentes de Santa Cruz e do concelho da Lagoa”.

Destacando o “papel e importância das instituições de solidariedade social no concelho”, a autarca referiu o aumento de 120 mil euros, no orçamento para 2023, para as instituições que prestem trabalho social direto às populações. “Esta é uma medida integrada no pacote de municipais destinadas a mitigar a diminuição do poder de compra das famílias e empresas lagoenses no próximo ano. Ainda no que diz respeito ao apoio às IPSSs do concelho, a CML apresenta uma verba total orçada em cerca de meio milhão de euros”, lembrou Cristina Calisto.

Na cerimónia estiveram presentes os membros da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia, representada pelo Provedor António Augusto Borges, e contando também com o presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores, Bento Barcelos. A bênção da inauguração das obras foi realizada pelo pároco da Igreja Matriz de Lagoa, Eurico Caetano.