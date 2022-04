Inauguração do Pavilhão Desportivo Professor Jorge Amaral na Lagoa

De acordo com nota, o pavilhão foi requalificado, passando a dispor de "uma cobertura, de um piso multifuncional para a prática de várias modalidades, balneários remodelados e uma bancada aprimorada e com acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida. Por outro lado, cumpre com requisitos de eficiência energética, tendo sido dotado de um sistema de segurança contra incêndios, um sistema de vídeo vigilância, sistema de águas quentes sanitárias e iluminação renovados”.







Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, destacou a aposta que tem sido feita, nos últimos anos, no lugar dos Remédios, nomeadamente em um dos “trilhos pedestres mais visitados da ilha de São Miguel, a Casa da Água Trail Point, que foi um projeto do Orçamento Participativo Jovem, e o merendário que foi renovado. Adquirimos, também, um terreno no Caminho do Mato para resolver o problema do estrangulamento de trânsito que existe naquela via. São investimentos que vêm transformar a vida da comunidade dos Remédios. Inauguramos este pavilhão, cumprindo a nossa promessa de uma política direcionada também para a juventude e o desporto”, disse a autarca, citada na mesma nota.





No que diz respeito à atribuição do nome do pavilhão ao professor Jorge Amaral foi, de acordo com a presidente da Câmara, porque a edilidade quis “homenagear uma pessoa incontornável da nossa sociedade. Esta é uma justa homenagem, não só por ter sido sempre uma pessoa ligada ao desporto, mas por aquilo que era como ser humano, um homem de causas sociais, que viveu e participou em tantos momentos da vida social e cultural da Lagoa. Um homem que deixa saudade e cujo nome fica hoje perpetuado neste pavilhão”.





Presente na cerimónia, Paulo Jorge Amaral, filho do professor Jorge Amaral, agradeceu a homenagem feita ao pai pelo município de Lagoa e recordou, não só o seu importante papel na comunidade desportiva, social e cultural lagoense, mas as memórias que deixou nos seus antigos alunos. “Aquilo de que o meu pai mais se orgulhava era de ter deixado uma marca nos seus alunos, que mesmo passados muitos anos, quando o abordavam e lhe chamavam de meu professor”.





Saliente-se que a cerimónia de inauguração do pavilhão dos Remédios, contou com o Agrupamento de Escuteiros Nº 1290 da Paróquia de Santa Cruz e com as atuações da Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva e do coro infantil da Associação Musical de Lagoa; seguindo-se demonstrações das várias modalidades que podem ser praticadas naquele pavilhão, como futsal, voleibol e basquetebol, com a participação de jovens atletas da Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo, Atalhada Futebol Clube, Associação Cultural Desportivo do Cabouco e Clube Desportivo Escolar de Água de Pau.