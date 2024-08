Inauguração do Núcleo Expositivo do Forte de Santa Catarina

Na ocasião, Vânia Ferreira, presidente da autarquia da Praia da Vitória, o Forte de Santa Catarina é um “edificado de elevado valor histórico para o concelho, cuja revitalização se concretiza na sua transformação em um local para a visitação de locais e turistas”, disse citada em nota de imprensa.





No espaço estão patentes vários conteúdos alusivos aos acontecimentos decorridos na ilha Terceira aquando da Guerra Civil Portuguesa, em especial os da histórica Batalha do 11 de agosto.





A autarca praiense afirmou ainda que o projeto de instalação desta exposição no Forte de Santa Catarina adveio de um compromisso anteriormente assumido entre o município da Praia da Vitória e o Governo Regional dos Açores. O respetivo protocolo foi assinado no local por Vânia Ferreira e a secretária regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro.





Vânia Ferreira recordou que o início do projeto remonta ao final de 2020, e que, a partir daí, foram “tomadas todas as diligências necessárias para a sua efetivação, levando-se a cabo vários processos de levantamento, investigação e estudo da informação relativa ao Forte de Santa Catarina, bem como da linha de defesa construída naquela época ao longo da costa, nomeadamente os fortes”.





No que diz respeito à exposição, consta uma linha temporal que apresenta os acontecimentos decorridos no país, abordando os contextos nacional e regional, balizados entre as invasões Napoleónicas e Atribuição da Carta Régia, explica a autarquia em nota de imprensa.





É recontada a atribuição dos títulos "Mui Notável" e "Vitória", à então Vila da Praia, por Carta Régia, pela Rainha Dona Maria II.





A autarquia da Praia da Vitória, refere ainda que existe um painel com o relato detalhado de toda a batalha decorrida na baía da Praia no dia 11 de agosto de 1829, bem como vários artigos relacionados com estes acontecimentos, adquiridos no âmbito do processo de investigação.





Houve lugar para um destaque à componente militar da época e para o efeito foi cedida uma espingarda Brown Bess e respetiva baioneta utilizadas aquando das Lutas Liberais na ilha Terceira, por parte do Museu de Angra do Heroísmo.





A par deste espólio, é possível encontrar réplicas do fardamento militar utilizado naquela época, e ainda um ecrã tátil que disponibiliza ao público toda a informação recolhida durante a fase de estudo.





O Núcleo Expositivo do Forte de Santa Catarina dispõe ainda de um serviço de acompanhamento ao visitante, contribuindo para uma experiência mais completa e enriquecedora.





O Núcleo Expositivo estará aberto às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, entre as 09h00 e as 12h00 e as 13h00 e as 16h00.