Inauguração da Sede e Centro Comunitário do IAC Açores

No próximo dia 12 de julho, sexta-feira, pelas 10 horas será inaugurado o novo edifício Sede e Centro Comunitário do Instituto de Apoio à Criança – Açores, sito no Caminho da Levada, freguesia de S. Pedro em Ponta Delgada. A inauguração irá contar com a presença de Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores