Inauguração da museografia do Núcleo de Arte Sacra da Ribeira Chã

A cerimónia que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, da secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso e do Padre. João Furtado, na qualidade de presidente do Centro Social e Paroquial da Ribeira Chã.



A nova museografia surge na sequência do trabalho que a autarquia da Lagoa tem realizado em todos os espaços museológicos, melhorando-os em termos de espaços como museograficamente, apostando numa melhor comunicação e divulgação, aponta nota.



Nesta área, a Câmara Municipal da Lagoa está também a planear a inauguração da nova museografia do Núcleo Museológico Casa Maria dos Anjos Melo, ainda este verão. Este núcleo foi um legado, deixado pela catequista e residente da freguesia, Maria dos Anjos Melo, à fábrica da igreja da Ribeira Chã, prevendo-se também, no mesmo período, a abertura da adega com a sua nova museografia. Um espaço que foi criado para homenagear os vitivinicultores da freguesia e que dá a conhecer a cultura vitivinícola e os utensílios utilizados na elaboração e conservação do vinho.

No que diz respeito ao Núcleo Museológico de Arte Sacra e Etnografia refira-se que foi fundado pelo padre João Caetano Flores, no século XX, mais precisamente na década de 80, sendo que a nova museografia contempla uma área dedicada ao seu fundador, com a intenção de homenagear e perpetuar a sua memória.

O Núcleo Museológico de Arte Sacra e Etnografia tem um novo horário. Assim sendo, de segunda a sexta-feira, estará aberto das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00, durante o período de verão (30 de março a 30 de setembro), sendo que no inverno (1 outubro a 29 de março), irá abrir das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.