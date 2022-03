Inauguração da iluminação marcou início do “Faial Ilha Natal”

Segundo nota de imprensa, “depois de um ano sem festividades, devido à situação pandémica, o regresso das festas de Natal foi um sinal de grande alegria para o executivo”.





Na contagem decrescente, com a ajuda da população, o Pai Natal e a Mãe Natal tocaram no botão que simbolizou a abertura oficial da iluminação de Natal da cidade da Horta ao som de cânticos natalícios interpretados pelo Grupo Coral Juvenil Mater Dei, nas janelas da Matriz da Horta.





Antes da abertura oficial da iluminação de Natal, o presidente da autarquia da Horta, Carlos Ferreira, destacou a presença de “algumas inovações este ano ao nível da iluminação”, adiantando que ”não foi possível chegar a todas as artérias que o município gostaria de chegar”. Contudo, o autarca faialense deixou o compromisso de “no próximo ano iremos mais longe ao nível da iluminação de Natal e também de outras atividades que pretendemos desenvolver ao longo dos próximos anos”.





Carlos Ferreira convidou toda a população e visitantes a “desfrutarem do enorme leque de atividades que o município, o tecido empresarial, as associações e todos os parceiros organizaram até 6 de janeiro, de forma a dar vida à Cidade da Horta”, e agradeceu à Câmara do Comércio e Indústria da Horta, e a todos os colaboradores do Grupo Municipal e da UrbHorta que tornaram possível a realização das festividades e das atividades programadas.





Em fase de pandemia, o presidente da Câmara da Horta voltou a deixar uma mensagem de prevenção e reiterou que “todos podemos contribuir para diminuir o risco de contágio, através do uso de máscaras e higienização regular das mãos”.





As festividades do Dias das Montras, integradas no programa “Faial Ilha Natal”, percorreram toda a cidade, com música e animação desde a Praça da República, passando pelo Largo Eduardo Bulcão, até ao iluminado Largo do Infante.