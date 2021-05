Inauguração da exposição “Alterações Climáticas” a 11 de maio

Numa parceria entre o Parque Natural da Ilha Terceira, a Associação “Os Montanheiros” e a AtlantiAngra, a mostra é constituído por 18 fotografias tiradas nos Açores, sobretudo na ilha Terceira, no âmbito da campanha ambiental “Pedaços de Mar e Ambiente” que, já com três edições, tem como objetivo alertar para as alterações climáticas através de instantes fotográficos, explica nota de imprensa.





Na exposição, que estará patente na entrada da Biblioteca de Angra do Heroísmo até dia 31 de agosto, colaboraram vários fotógrafos locais que reportaram, pela sua lente, fenómenos extremos, como tempestades, inundações e secas que afetaram o arquipélago.