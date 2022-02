Imigrantes nos Açores vão às escolas partilhar testemunhos com alunos

“Este projeto, que chega aos estabelecimentos de ensino nos meses de novembro e dezembro, consiste na partilha de testemunhos na primeira pessoa de cidadãos naturais de outros países plenamente integrados a nível social nas comunidades locais e ligados profissionalmente a várias áreas, como a empresarial, o ensino, as artes, a restauração, o desporto ou a hotelaria”, adiantou o executivo açoriano em comunicado de imprensa.

O programa “Escolas de Integração”, promovido pela Direção Regional das Comunidades, em colaboração Associação dos Emigrantes nos Açores (AIPA), arranca na próxima quinta-feira, com uma sessão no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, destinada a alunos da Escola Secundária Antero de Quental.

Ao todo estão previstas cinco sessões para alunos do 3.º ciclo de escolas de três ilhas: São Miguel, Terceira e Faial.

Participam nesta iniciativa “10 cidadãos estrangeiros naturais de Cabo Verde, Espanha, Brasil, Estónia, Itália, França e Ucrânia”, refere o Governo.

“Com a realização desta iniciativa, o Governo dos Açores pretende dar a conhecer cidadãos naturais de outros países plenamente integrados na sociedade açoriana e valorizar, em especial junto dos mais jovens, o contributo dos mesmos no desenvolvimento da região”, sublinhou o executivo açoriano.

Ainda em novembro, no dia 25, o programa chega à ilha do Faial, com uma sessão na Escola Secundária Manuel de Arriaga.

No mês de dezembro, estão previstas outras três sessões, sendo a primeira no dia 02, na Escola Secundária da Lagoa, em São Miguel.

No dia 11, o programa vai à Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, e termina, no dia 16, na Escola Secundária da Ribeira Grande, em São Miguel.