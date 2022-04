Ilhéu de Vila Franca do Campo volta a estar "próprio para banhos", diz Governo Regional

“A Secretaria regional do Mar e Pescas adiantou hoje que a água balnear do ilhéu da Vila Franca do Campo já está própria para banhos, depois de, no dia 28 de junho, ter sido recolhida uma amostra que evidenciou bactérias enterococos intestinais com um valor superior ao limite indicado”, lê-se em nota de imprensa.

Esta semana foi anunciado que o ilhéu de Vila Franca do Campo estava interdito a banhos devido à qualidade de água balnear.

Segundo o comunicado, os “resultados negativos” identificados em 28 de junho “estarão diretamente relacionados com a situação excecional de mau tempo que assolou a ilha de São Miguel”.

O Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, assinala que as “chuvas intensas” provocaram “enxurradas ao longo da costa, especialmente entre Vila Franca do Campo e Povoação, arrastando consigo grandes quantidades de terras e material orgânico para o mar”.

“Durante a tarde desta sexta-feira foi possível saber que a água está, novamente, própria para banhos, tendo sido retirado o aviso de interdição”, acrescenta o comunicado.

Em 22 de junho, a Secretaria do Ambiente e Alterações Climáticas do Governo dos Açores anunciou a implementação de “barreiras físicas” no ilhéu de Vila Franca do Campo para impedir o pouso das gaivotas e melhorar a água balnear daquela zona.

O ilhéu de Vila Franca do Campo também esteve interdito a banhos em 2020 devido à contaminação da água.

Em 18 de agosto de 2020, as análises às amostras de águas marinhas recolhidas em julho daquele ano, no ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel, revelaram que as bactérias fecais detetadas eram de origem humana e animal, segundo o Governo dos Açores de então, liderado pelo PS.

O ilhéu, classificado como reserva natural, é considerado uma das principais atrações turísticas da ilha de São Miguel.