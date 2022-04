Ilhas dos Açores com chuva, agitação marítima e vento até quarta-feira

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), está previsto o aviso amarelo, relativo a agitação marítima, vigorar até às 06:00 de terça-feira (mais uma hora em Lisboa), estando previstas ondas de sudoeste de seis a sete metros. Prevê-se precipitação até às 09:00 do mesmo dia.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), os avisos amarelos para precipitação, agitação marítima e vento vigoram entre as 06:00 de terça-feira e as 15:00 de quarta-feira, sendo possível também a ocorrência de trovoada.

Nas ilhas da Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, que compõem o grupo Central do arquipélago, os avisos laranja e amarelo relativos a precipitação e vento forte são válidos até às 09:00 de quarta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.