A nota do Serviço Regional de Bombeiros e Proteção Civil dos Açores (SRPCBA), que cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), dá conta de que as ilhas do grupo Ocidental açoriano estão sob aviso amarelo desde as 11h00 de hoje por causa da “precipitação por vezes forte”.

Em causa está “uma ondulação frontal” que “está a condicionar o estado de tempo nas ilhas do grupo Ocidental”, esclarece o comunicado.