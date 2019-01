Ilhas açorianas das Flores e Corvo sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para terça-feira, para as ilhas Flores e Corvo devido à passagem de uma superfície frontal fria que deverá provocar chuva continua, por vezes forte.

O aviso vigorará entre as 06:00 de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) a recomendar que se mantenham limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências.

O SRPCBA aconselha ainda para que não se circule sem necessidade e alerta que em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros.

O aviso amarelo é o terceiro numa escala de cinco sendo relativo a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.