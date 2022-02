Ilha Terceira e concelho de Ponta Delgada passam a alto risco de transmissão

Aquela entidade publica os níveis de risco epidemiológico nos últimos sete dias e, num mapa anexo ao boletim desta quinta-feira, identifica os dois concelhos da Terceira e o de Ponta Delgada como estando em situação de "alto risco" de transmissão do novo coronavírus.

Naquele mapa, também disponível na página da Internet do Governo Regional dedicada à Covid-19, aqueles concelhos já aparecem com a cor correspondente a “alto risco”, indicando-se que este nível entra em vigor no sábado.

A ilha Terceira estava há vários meses em muito baixo risco de transmissão do SARS-CoV-2.

Na ilha de São Miguel está em vigor o nível de “alto risco” para a Lagoa e Ribeira Grande, em São Miguel, até às 23h59 locais de sexta-feira.

A partir das 00h00 de sábado o concelho da Lagoa mantém o nível de “alto risco”, a Ribeira Grande passa para “médio alto risco” e o de Ponta Delgada, que estava em “médio alto risco” passa agora para “alto risco”.

Nordeste e Povoação mantêm “muito baixo risco” e Vila Franca do Campo passa de “baixo” para “médio alto risco”.

Aos restantes concelhos do arquipélago aplica-se o “muito baixo risco”, resultante da situação epidemiológica atual, nomeadamente pela não verificação de transmissão comunitária, segundo informa hoje o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional.

A escala de risco utilizada pela Região Autónoma dos Açores tem cinco níveis: muito baixo, baixo, médio, médio alto e alto.

A avaliação do nível de risco nos Açores tem por base um modelo alemão, de semáforos, e é calculado em função do número de novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes num período de sete dias.