A apresentação da obra contará com a presença do autor e moderação de António Monteiro, presidente da LPAZ, associação parceira do evento, por se tratar de "uma obra baseada em factos reais que evidenciam o quão extraordinária é a história do Aeroporto Internacional de Santa Maria", refere nota de imprensa.



Este é um dos momentos inseridos na XIX Feira do Livro, que decorre na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, de 23 de abril a 16 de maio.