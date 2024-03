IL diz ser normal presença de Costa na campanha do PS, uma “voz do passado”

“Vejo com normalidade [presença de Costa], mas são sempre vozes do passado. Aquilo que nós precisamos é de vozes para o futuro, vozes de transformação”, afirmou Rui Rocha no final de uma reunião com a Associação Empresarial do Minho, em Braga, depois de ter começado o dia de campanha para as eleições antecipadas no mercado local.

O primeiro-ministro, António Costa, entra hoje na campanha para as eleições legislativas e participa ao fim da tarde no comício do PS, no Porto, depois de ter discursado, de manhã, no congresso do Partido Socialista Europeu, em Roma.

O dirigente liberal reafirmou que a presença de antigos líderes nas campanhas eleitorais é normal e têm por objetivo passar as mensagens que consideram mais adequadas para aquilo que são os seus partidos.

Mas, vincou: “Estamos a falar do passado. Esta decisão é uma decisão sobre o futuro dos portugueses”.

Portugal não precisa de ter “um grande passado à sua frente”, precisa de futuro, insistiu, ressalvando que esse só é possível com uma visão liberal.

“A solução para o país está em quem traz propostas de futuro”, frisou.