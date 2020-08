Idosos da Madalena unidos na Luta Contra o Cancro

Aceitando o desafio do gabinete de desporto do município da Madalena, na ilha do Pico, os seniores inscreveram-se no projeto e com o apoio dos técnicos da autarquia realizaram uma caminhada, angariando, 200 euros em benefício dos doentes oncológicos da região, através desta iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro, indica nota.



De modo a respeita as recomendações das autoridades de saúde na prevenção da Covid-19, particularmente junto deste grupo com maiores vulnerabilidades, as provas foram realizadas individualmente ou em família, sempre com o apoio dos funcionários municipais, juntando o desporto à solidariedade.