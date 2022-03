IAC organiza 2ª edição do SMOG - Poesia

De acordo com nota, o objetivo do evento é “celebrar essa arte de e com as palavras, fazer música e desconstruir imaginários”





A nota explica que “esta edição do Smog - Poesia acontece com um ano de atraso por causa da pandemia que a todos nos confinou, que a todos cortou a liberdade. E regressa no mês da poesia e das árvores, para celebrar a arte de fazer versos, devolvendo a poesia de Marcolino Candeias (1952-2016) à cidade. Regressa para celebrar Pedro da Silveira (1922-2003), no centenário do seu nascimento e recordar o de Natália Correia (1923-1993) que está aí ao virar da esquina. Regressa para divulgar as poéticas de J. H. Santos Barros (1946-1983) e de Mário Machado Fraião (1952-2010). Ou para dar a conhecer livros novos de novos autores, como Madalena Ávila, Alexandre Borges, Vítor Teves ou Leonardo, e para debater a felicidade e a poesia feminina, pela voz de Ângela Almeida, Madalena Ávila ou Luísa Ribeiro. Havendo ainda espaço para um diálogo entre dois poetas da nova geração açoriana, que trocarão argumentos sobre o que é isso de ser poeta e questões correlacionadas”.





Desta forma, Renato Filipe Cardoso veste a pele de 'Sem Frei' na Língua e traz-nos a sua 'Missa Maldita', uma viagem pelos interstícios da poesia de teor satírico, sarcástico, irónico, muitas vezes escatológico e profano, quando não herege e blasfemo.





Zeca Medeiros leva-nos por outra viagem, com o seu filme “O livreiro de Santiago”, a da vida do corvino Carlos Jorge Nascimento, que foi o primeiro editor de dois autores chilenos premiados com o Nobel da Literatura, Gabriela Mistral e Pablo Neruda.





António Carlos Cortez, poeta, crítico literário, investigador e professor, seduz públicos diferentes, o escolar e o prisional, com poesia de diferentes ritmos e assuntos.