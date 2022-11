I Liga é apenas 10.º campeonato mais representado

Em termos europeus, já que o anfitrião Qatar e Arábia Saudita apresentam lista de convocados totalmente preenchidas por jogadores a atuar em ‘casa’, Portugal fica bem longe das ‘big 5’, com já seria de esperar, mas não consegue fugir aos seus principais ‘rivais’ e alcançar o objetivo de ser a primeira das ‘outras’ ligas.

Neste campeonato, a seleção de Fernando Santos contribui com sete convocados (os portistas Diogo Costa, Pepe, Otávio, os benfiquistas António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos e o bracarense Ricardo Horta), com os restantes 12 a serem espalhados por outras seleções que vão estar no Qatar.

Sem representação na equipa das ‘quinas’, algo inédito numa fase final, o Sporting ‘empresta’ Coates e Ugarte ao Uruguai, Morita ao Japão e Fatawu ao Gana.

Já o FC Porto, tem Taremi no Irão, Eustáquio no Canadá e Grujic na Sérvia.

O Benfica não fica atrás dos ‘dragões’ em termos de ‘estrangeiros’ e tem Otamendi e Enzo Fernández, na Argentina, e Bah, que ganhou um dos últimos lugares disponíveis na Dinamarca.

O Sporting de Braga ‘colocou’ Racic na Sérvia e, menos habituado a este nível, o Desportivo de Chaves terá o seu nome no Campeonato do Mundo graças ao central Steven Vitória, que vai defender as cores do Canadá.

Ao todo, são 19 representantes da I Liga, número insuficiente para deixar Portugal mais acima da lista de representação, com a Bélgica, em termos europeus, a aparecer como a ‘sexta potência’, atrás das ‘big-5’, com 22 jogadores e apenas cinco a representarem os ‘diabos vermelhos’.

O campeonato dos Países Baixos, tal como o português, fica pelos 19 representantes no Qatar, embora 12 sejam de nacionalidade holandesa.

De acordo com os números, Portugal até poderia ter uma classificação mais baixa caso Turquia (18), Grécia (13) e Escócia (13) tivessem a sua seleção qualificada para este Campeonato do Mundo.

A grande surpresa surge no futebol dos Estados Unidos, com um total de 32 jogadores, 23 espalhados pelas várias seleções, com Gareth Bale, do País de Gales, como principal figura, o que demonstra o crescimento e a importância da MLS junto dos jogadores de países da América Central e América do Norte, mas também latinos do sul.

No fundo da tabela, a liga polaca terá apenas quatro representantes, assim como a austríaca, com a cipriota (dois) e a húngara (um) a terem um cenário ainda mais negativo.

O Campeonato do Mundo do Qatar arranca em 20 de novembro e termina a 18 de dezembro.