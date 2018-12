O município de Vila do Porto, no âmbito da sua estratégia para o setor do turismo em Santa Maria, irá promover o I Encontro-Reflexão sobre o Turismo em Santa Maria em 2019.

Este foi um anúncio feito pelo presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, Carlos Rodrigues, no decorrer da 5.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vila do Porto, realizada terça-feira.





De acordo com nota de imprensa, o I Encontro-reflexão sobre o Turismo em Santa Maria, será coordenado pelo pelouro do turismo da autarquia e terá como objetivo reunir sinergias entre entidades e agentes locais e regionais na reflexão sobre o estado do turismo na ilha, bem como os desafios futuros da área.





A autarquia pretende, no futuro, que Santa Maria tenha um Plano Estratégico para o Turismo, sendo este encontro/debate o primeiro passo para chegar a esse fim.





Carlos Rodrigues, citado em nota, disse que “de nada servirá a realização deste encontro sem que haja um claro envolvimento dos governantes regionais ligados à área do turismo e a todas as áreas conexas, de que é o caso dos transportes, ambiente, cultura, formação, economia, etc”, alertando que a “Câmara Municipal de Vila do Porto tem um Plano Estratégico “Santa Maria 2027” que nunca foi colocado em prática pelo não envolvimento consciente do Governo Regional dos Açores na matéria, que só prejudica os marienses no seu futuro”.