I Encontro de Prevenção e Sustentabilidade em Saúde

O Departamento de Enfermagem, Saúde Mental e Gerontologia da Escola Superior da Saúde da Universidade dos Açores, em parceria com a Casa do Povo de Santa Barbara, realiza nos dias 21 e 22 de novembro, o I Encontro Prevenção e Sustentabilidade na Saúde, a decorrer no auditório da Universidade dos Açores no campus de Angra do Heroísmo.