Hungria com primeiros casos de “flurona”

O laboratório privado Neumann Labs identificou a presença da “flurona” em dois casos, ambos envolvendo jovens com menos de 30 anos, informou o jornal digital Népszava.

Por outro lado, o mesmo laboratório informou que 78% dos novos casos do novo coronavírus detetados no centro já são devidos à variante Ómicron. De acordo com informações publicadas pelas autoridades de saúde húngaras, a Ómicron é responsável por 11% das novas infeções em todo o país.

No país da Europa Central, novos casos e mortes pela Covid-19 diminuíram nas últimas semanas, mas especialistas apontam que em poucas semanas a quinta onda pode explodir, justamente pela disseminação da Ómicron.

Nas últimas 24 horas, na Hungria, país com 9,7 milhões de habitantes, foram detetados 2.429 infeções e 83 mortes.