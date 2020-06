Humberto Melo renuncia à presidência da Câmara de Ponta Delgada

De acordo com comunicado da autarquia, "Humberto Melo, por razões de saúde, tomou a decisão de renunciar o mandato, com efeitos imediatos".

A nota acrescenta que a vice-presidente, Maria José Duarte assegura as funções de presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada a partir de quinta-feira, dia 4 de junho.

Recorde-se que Humberto Melo assumiu a presidência da autarquia de Ponta Delgada a 2 de março deste ano, em virtude da saída do então presidente José Manuel Bolieiro, que deixou o cargo para se dedicar em exclusivo à liderança do PSD/Açores e respetiva candidatura nas legislativas regionais do próximo mês de outubro.