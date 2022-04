Hull City quer contratar Morita por 5 milhões de euros

De acordo com aquele diário desportivo, a formação britânica, que vai passar a ser detida pelo milionário turco Acun Ilicali, quer levar o internacional japonês do Santa Clara por cinco milhões de euros. Morita, de 26 anos, chegou há um ano aos Açores proveniente dos japoneses do Kawasaki Frontale. Com contrato até 2024, o médio já leva 44 jogos pelo Santa Clara e quatro golos apontados.



No passado mês de agosto, a SAD encarnada, já então presidida por Ismail Uzun, travou a saída do médio, também por 5 milhões de euros, justificando na altura que “a venda do atleta dar-se-á, única e exclusivamente, mediante o pagamento do valor da cláusula de rescisão (dez milhões) presente no contrato com o jogador, valor que consideramos justo perante a inegável mais valia de Morita”.