"Hospital tratou 87 casos de cancro da mama em 2018" é a manchete do Açoriano Oriental

Os casos de cancro da mama - o mais frequente nas mulheres - registados nas ilhas de São Miguel e Santa Maria e que foram tratados durante o ano passado no Hospital de Ponta Delgada, estão em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 31 de outubro de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para o Taste Azores, a mosta de produtos com a Marca Açores que está a decorrer em Lisboa e onde o Governo anunciou a subida do salário no programa Estagiar.

"MUSAMI não recorre da decisão que anulou adjudicação da incineradora" é outro destaque do jornal.