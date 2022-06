Hospital de Ponta Delgada vai contratar 59 médicos especialistas

Num comunicado enviado às redações, a maior unidade de saúde dos Açores adianta que entre as especialidades contempladas neste processo de admissão destacam-se a Anestesiologia, a Pediatria e a Medicina Intensiva com o maior número de vagas disponíveis, seguindo-se a Medicina Interna, Psiquiatria ou a Neurologia, num total de "26 especialidades disponíveis".

O procedimento concursal em causa está disponível na Bolsa de Emprego Público - Açores, no sítio da Internet https://bep.azores.gov.pt/ ou através do ‘site’ “Welcome to HDES”, em https://welcometohdes.com.

"Integrado no Sistema Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores como uma unidade prestadora de cuidados de saúde diferenciados aos utentes das ilhas de São Miguel e de Santa Maria, o HDES é ainda responsável pela cobertura integral do arquipélago no que respeita a algumas valências", lê-se no comunicado.