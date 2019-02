Hospital da Horta e Câmara da Madalena celebram acordo

Na ocasião, o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, referiu que o facto da água do concelho da Madalena ser boa para consumo público, não implica que dispense um tratamento especial para a diálise.





“É assim em todas as unidades de diálise, há parâmetros que têm de ser monitorizados e reajustados, como o cálcio, o magnésio e o cloro, por exemplo. Só depois da garantia da estabilização desses valores em permanência durante três meses é que estaremos em condições de abrir este serviço”, disse, citado em nota do executivo.





De acordo com o protocolo agora assinado, a Câmara Municipal da Madalena disponibilizará de forma regular e periódica ao Hospital da Horta, no mínimo com periodicidade trimestral, os resultados do controlo operacional que entenda efetuar em qualquer ponto de amostragem que seja representativo da água fornecida à Unidade de Diálise.







A Unidade de Diálise do Centro de Saúde da Madalena é uma extensão do Serviço de Hemodiálise do Hospital da Horta, que prevê cinco postos de tratamento, um gabinete médico e instalações técnicas.





A obra representa um investimento de 165 mil euros e irá melhorar a prestação de cuidados aos doentes hemodialisados do Pico.