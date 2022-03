O empate do Santa Clara em Famalicão vai estar em destaque na edição de hoje de Hora de Jogo. O jornalista Arthur Melo e o comentador André Branquinho vão ainda analisar a 15.ª jornada do Campeonato de Futebol dos Açores, as incidências no Campeonato de São Miguel e o tricampeonato açoriano do União Micaelense em juvenis.