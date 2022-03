O despedimento de Nuno Campos do cargo de treinador do Santa Clara vai estar em destaque na edição de hoje de Hora de Jogo. O jornalista Arthur Melo e os comentadores André Branquinho e Nuno Barroso vão ainda analisar o regresso às vitórias de Operário e Rabo de Peixe no Campeonato de Portugal e a aproximação do Vale Formoso ao líder União Micaelense no Campeonato de São Miguel.