Hóquei Ponta Delgada a um ponto da III Divisão

No primeiro jogo, a equipa de Ponta Delgada venceu por 5-3, com 2-0 ao intervalo, e na noite de sábado o triunfo foi por 6-3, com 3-2 no final da primeira parte.

Nas próximas quarta e quinta-feira as duas equipas reencontram-se, mas no pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada.

Estes dois clubes são os únicos que estão na luta pelo título sénior da modalidade, com o respetivo ingresso no campeonato do terceiro escalão.

O Caldeiras Hóquei Clube ao ter terminado o Nacional da III Divisão de 2021/2022 em último lugar desceu diretamente para as provas de ilha e regionais. O regulamento das associações açorianas só permite a presença do clube participante no último nível do hóquei patinado português se não ficar em posições de descida.

O Hóquei Clube de Ponta Delgada esteve pela última vez na III Divisão na época de 2020/2021. Ao concluir em sexto lugar a Zona Sul B, teve de jogar a qualificação para se manter. Ao perder (4-5 e 1-3) com o Caldeiras, que se reforçou com antigos jogadores que alinharam em equipas da I Divisão apenas para o torneio que decorreu na ilha de São Miguel, teve de passar um ano a jogar internamente. A possibilidade utilizada pela direção do Caldeiras de reforço da equipa na fase final da época deixou de ser viável. As associações decidiram regulamentar que só podem competir nos apuramentos do campeão açoriano e para a III Divisão os jogadores que jogaram as provas de ilha.