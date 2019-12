Homem morre atropelado na SCUT do Nordeste

Segundo informações avançadas ao AO online pelos Bombeiros do Nordeste, a acidente aconteceu por volta as 18h50, no sentido Nordeste/Ribeira Grande.

Os bombeiros não avançam, contudo, com uma explicação para o acidente, que se encontra em investigação pela Polícia de Segurança Pública.



No local do acidente estiveram cinco bombeiros, em duas ambulâncias e uma viatura de Suporte Imediato de Vida.

Foi a primeira vez que aconteceu um atropelamento mortal na SCUT do Nordeste.



O homem de 61 anos era residente na Algarvia.