Homem encontrado morto junto a uma praia de Peniche

Na operação de resgate do corpo, que se encontra numa área de rochas, estão envolvidos meios da capitania e dos bombeiros de Peniche, da GNR e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), no total de 16 operacionais e nove veículos.

São ainda desconhecidas as circunstâncias em que ocorreu a morte, cujo alerta foi dado pelas 10:16 de hoje.

O corpo de um homem foi encontrado na zona da praia da Papôa e forte da Luz, em Peniche, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

