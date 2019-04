Homem encontrado morto em Borba, autoridades investigam homicídio

As mais lidas

Elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Estremoz da GNR ainda se deslocaram ao local, mas a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

As autoridades estão a investigar o homicídio de um homem de 86 anos que foi encontrado esta sexta feira morto na sua casa, em Borba, no distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok