Homem diagnosticado positivo ativo saiu da Região à revelia das autoridades

Em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional, " regista a saída da Região, à revelia das autoridades, de um caso positivo ativo, nomeadamente um indivíduo do sexo masculino de 58 anos, não residente, que havia desembarcado nos Açores a 24 de julho proveniente de ligação aérea com o território continental.



Por este facto, foram já diligenciados pela Delegação de Saúde Concelhia os contactos com as autoridades em território continental para acompanhamento do caso, bem como com as entidades competentes para a responsabilização do indivíduo pelo não cumprimento da determinação da Autoridade de Saúde.