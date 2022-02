Homem detido por tentativa de homicídio em São Miguel

De acordo com comunicado, o delito ocorreu na madrugada do dia 13 de novembro, na ilha de São Miguel, na sequência de uma discussão, em contexto de vizinhança, motivada por ruídos provocados pelo arguido, que perturbavam o descanso da vítima”.





No desenvolvimento desta situação, ocorreu um “confronto nas imediações das residências de ambos, no decorrer do qual o detido agrediu a vítima com um instrumento de natureza corto-perfurante, atingindo-lhe o tórax”.





O detido de 38 anos, desempregado, foi presente às autoridades judiciárias competentes, “tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, que passará a obrigação de permanência na habitação, logo que estejam reunidas as condições para o efeito”.