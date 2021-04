Homem detido por furto qualificado em Ponta Delgada

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, a investigação obteve provas que indicia o referido homem como sendo “responsável pela autoria de crimes de furto qualificado efetuados no interior de residências e de estabelecimento comercial, tendo o suspeito, em todos eles, utilizado práticas de arrombamento para aí se introduzir e se apoderar de dinheiro, telemóveis e equipamento informático, objetos estes que depois serviram de moeda de troca para aquisição de produto estupefaciente”.





O mesmo suspeito, na sequência de anterior investigação desenvolvida pela EIC de Ponta Delgada, já havia sido detido, pela prática de um crime de roubo contra pessoa idosa, encontrando-se com a medida de coação de apresentações diárias na Esquadra Policial da área da sua residência, adianta a PSP.







A Autoridade de Polícia Criminal procedeu à sua detenção, “fora de flagrante delito, remetendo todo o processo à apreciação da Procuradoria da República junto do DIAP de Ponta Delgada, a qual, promoveu a apresentação do detido a 1º interrogatório judicial, tendo-lhe sido revista as medidas de coação que se encontravam em vigor, passando o arguido a ficar com a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva”.