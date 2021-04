Homem detido pelo crime de tráfico de estupefacientes nas Capelas

De acordo com comunicado, no âmbito de várias diligências de uma investigação em curso, realizadas pela Brigada de Investigação Criminal, da Esquadra de Capelas, foi possível “recolher indícios que apontavam para o tráfico de estupefacientes por parte do arguido, permitindo assim dar cumprimento a uma busca domiciliária, emanada pela Autoridade Judiciária competente, tendo culminado com a detenção do cidadão e consequentemente a apreensão de 22 doses de haxixe, a quantia monetária de 1.665 euros, bem como outros objetos relacionados com a atividade criminosa desenvolvida".





O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo crime, após ter sido presente à Autoridade Judiciária competente, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.