Homem detido no Aeroporto Humberto Delgado por tráfico de cocaína

“Na posse do detido foi apreendida uma elevada quantidade de cocaína que o mesmo transportou em duas embalagens dissimuladas junto ao corpo, sob uma cinta, desde um país da América do Sul para Lisboa”, indica a PJ, acrescentando que se chegasse aos circuitos de distribuição a droga seria suficiente para pelo menos 21.000 doses individuais.

Em comunicado, a PJ refere que a identificação e detenção, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, ocorreu “no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco”, tendo em vista prevenir a introdução de estupefacientes em território nacional e noutros países europeus através dos aeroportos internacionais.

A Polícia Judiciária deteve, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um homem por suspeita de tráfico de cocaína.

