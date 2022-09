Segundo comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, '”no decorrer das diligências foi efetuada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de três plantas de cannábis, em fase adulta, com 235 cm de altura e cerca de 28 doses individuais do mesmo produto, pronto a ser consumido”.





O detido será presente à Autoridade Judiciária competente para eventual aplicação de medidas de coação.