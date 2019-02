"Homem detido com tiros após tentativa de homicídio" é a manchete do Açoriano Oriental

A detenção pela polícia, com o recurso a tiros com balas de borracha, de um homem que tentou matar o seu patrão nas Feteiras e reagiu depois com violência à chegada da PSP, está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para um sistema inovador de filtragem da água e reaproveitamento do fósforo para fertilizante, que foi testado com sucesso na Lagoa das Furnas e que o Governo quer implementar.





O destaque do Desporto vai para a derrota do Sporting Ideal na receção à equipa do Real Massamá.