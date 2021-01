Hide marca golo histórico na estreia

Para além do simbolismo da marca redonda, o golo também permitiu ao Santa Clara somar os três pontos em Vila do Conde e, ao mesmo tempo, permitiu o regresso às vitórias no campeonato depois de cinco jornadas sem vencer.



Hide, como se apresenta o primeiro reforço de inverno da equipa, é o 49.º atleta do clube a marcar na I Liga, numa lista ainda liderada por Thiago Santana (15 golos), registo que começa a ser ameaçado por Carlos Júnior.

O extremo, que em Vila do Conde abriu o caminho para a quarta vitória do Santa Clara esta época no campeonato, já leva 10 golos apontados, estando a dois de Zé Manuel e a cinco do compatriota que em dezembro rumou ao Japão para representar o Shimizu S-Pulse.

Em cinco temporadas e meia na I Liga, o Santa Clara já apontou um total de 200 golos na prova.

Gamboa, em 1999/2000, apontou o primeiro golo dos encarnados na competição, frente ao Sporting (2-2) em São Miguel, cabendo a Morales a honra de apontar o golo 50, em 2001/2002, frente ao Belenenses no Restelo.

Ceará, na Choupana, apontou o golo 100 frente ao Nacional (2002/2003), enquanto o golo 150 foi da autoria de Thiago Santana, na Mata Real, na vitória por 1-0 sobre o Paços de Ferreira (2019/2020).