Henriques quer jogadores com atitude e compromisso

João Henriques endureceu o discurso no final da partida com o Casa Pia, em que os encarnados de Ponta Delgada perderam por 2-1, criticando a postura de alguns elementos do plantel no decorrer do jogo da terceira e última jornada do grupo D da Taça da Liga.



“É dada a oportunidade e parece que estavam a fazer um favor ao Santa Clara! Isso não pode ser”, atirou o técnico bastante agastado com a situação, revelando que o encontro com os ‘gansos’ permitiu dissipar as últimas dúvidas em relação à reformulação que o plantel vai sofrer nos próximos dias.