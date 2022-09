O norte-americano James Harrington partia como favorito aos olhos do público que assistiu à 3.ª prova do Campeonato dosAçores de Motocrosse, na Pista MSoluções.

Antes da competição sequer começar, no público já havia quem apontasse “o tal americano” como o vencedor antecipado nas classes MX2 e Elite.

A primeira manga em que Harrington competiu, na classe MX2, começou por volta das 14h00, e protagonizou uma disputa renhida entre o piloto estrangeiro e Henrique Benevides. Os dois estiveram taco a taco na frente da corrida, com a vitória final a sorrir a Henrique Benevides. Harrington deu luta, mas acabou por ficar em segundo lugar, seguido de Fernando Cabido, que fechou o pódio. João Castelo Branco acabou na quarta posição e João Branco foi quinto no final da manga.

Ao final da tarde, Benevides repetiu o triunfo, desta vez na classe Elite, deixando novamente para trás James Harrington, segundo na tabela, à frente de João Ponte, terceiro classificado. O quarto lugar em Elite foi de Rodrigo Benevides, ao passo que João Branco voltou a ser quinto classificado.

Henrique Benevides, hexacampeão dos Açores em título, contrariou as expectativas daqueles que apontavam o norte-americano James Harrington como vencedor.

O piloto micaelense passa a somar 75 pontos na classificação geral do Campeonato dos Açores e está um passo de voltar a revalidar o título.