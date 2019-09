HDES fecha ano com défice de 17 milhões

Edição deste sábado do Açoriano Oriental dá destaque aos resultados negativos do Hospital Divino Espírito Santo

O cancelamento do Lotus Rallye, o pedido de um plano de reestruturação para as Pescas e a identificação de uma mulher pelo furto de ouro no valor de 10 mil euros são outros assuntos da publicação impressa do Açoriano Oriental.

Os pescadores da Ribeira Quente retratados em filme e a conferência onde Sampaio da Nóvoa defendeu "um novo contrato educativo" são temas também desenvolvidos nesta edição.