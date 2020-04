Haverá “decréscimo na intensidade que cada jogador dará ao jogo e um aumento da fadiga”

As competições estão paradas há mais de um mês e, no seu entender, que tipo de implicações esta pausa pode ter no rendimento individual dos jogadores?



Quanto maior for esta paragem na competição, maior será o impacto no rendimento individual dos jogadores. Mesmo partindo do princípio que a maior parte dos jogadores profissionais, durante esta pausa forçada, vai tentando, de alguma forma, manter a sua condição física, é muito complicado criar os estímulos específicos e as grandezas das cargas a que os jogadores estão sujeitos em treino e ainda mais em jogo. Nesse sentido, a quebra da condição física para jogar vai ser natural e o mais provável será assistirmos, nos primeiros jogos, a um decréscimo na intensidade que cada jogador dará ao jogo e um aumento da fadiga durante o próprio jogo ou mesmo no intervalo entre jogos.







Pode ler a entrevista na íntegra na edição desta segunda-feira, 27 abril 2020 do jornal Açoriano Oriental