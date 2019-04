"Há urgência nas obras de reabilitação da EBS de Santa Maria"

A deputada do PSD/Açores, Elisa Sousa, quer saber quando vão ser iniciadas as obras de reabilitação da Escola Básica e Secundária de Santa Maria tendo, para efeito, enviado um requerimento para a Assembleia Legislativa, solicitando informações ao Governo Regional sobre o assunto.

A social democrata considera “lastimável” o estado em que se encontra a EBS de Santa Maria, “especialmente o pavilhão da Escola e a zona de refeições dos alunos, que necessitam de intervenções urgentes. Para quando estão previstas as obras naquele estabelecimento de ensino?”, questiona citada em comunicado do partido.





Elisa Sousa lembra que, recentemente, “o descontentamento foi manifestado de forma pública pelos alunos da escola, no âmbito de uma manifestação da Associação de Estudantes da EBS de Santa Maria”.





Para a deputada do PSD/Açores, a educação tem impacto “em todas as áreas da nossa vida e em todas as classes sociais. Sem educação não há desenvolvimento económico, social e cultural, pelo que não se pode deixar passar mais tempo sem corrigir a falta de condições naquele estabelecimento de ensino”, concluiu.