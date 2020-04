João Flor é pescador em Rabo de Peixe e diz que, nesta altura de pandemia, “há sempre medo de ir trabalhar”. “Eu estou sempre em casa e só saio para ir ao mar, mas aqui na freguesia a população ainda não se apercebeu bem da situação. Muitos ainda andam na rua e não têm cuidado”, salienta.

No dia-a-dia, confessa que não usa qualquer material de proteção e no barco, que conta com mais de 10 metros, diz se impossível manter a distância de segurança. “Não há espaço suficiente, só se mandar pessoas para a água”, brinca. Já na entrega do peixe na lota, nota que os cuidados são maiores. “Antes entravam muitas pessoas de uma vez, agora só deixam entrar uma de cada embarcação para pesar o peixe. Isso transmite mais segurança para nós que não podemos parar de trabalhar”, salienta.