"Há mais 3.848 açorianos empregados e menos 2.767 ocupados" desde o início da legislatura nos Açores

Paula Andrade, que falava à margem de uma visita ao restaurante Stage, do Grupo Anjos, no âmbito dos incentivos à criação de emprego, salientou, citada em nota do executivo que “a criação de mais postos de trabalho reflete bem o fluxo económico positivo que se vive na Região, sendo um indicador deste movimento a diminuição de 1.177 açorianos em medidas de inserção socioprofissional só no último ano”.





Por outro lado, a diretora regional realçou os dados publicados recentemente pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) relativos ao mês de maio, considerando que, no caso dos Açores, “voltam a confirmar o decréscimo consistente do número de desempregados e o crescimento contínuo e sustentado do emprego”.

"A descida na ordem dos 14,5% em maio deste ano, face ao período homólogo, significa que a política do Governo dos Açores, assente no incremento do investimento público e privado, no crescimento da atividade económica e na criação de mais e melhor emprego, tem resultado”, afirmou.