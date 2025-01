Médio Oriente

Guterres pede “cessar-fogo imediato” no Líbano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou-se “extremamente preocupado” com a escalada do conflito no Líbano, apelando para um “cessar-fogo imediato” de todas as partes, para evitar uma “guerra em grande escala”.